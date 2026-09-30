Skandaliczna jazda Arkadiusza Milika. Jest komunikat policji
Zaskakująco bezmyślne i potencjalnie niebezpieczne było zachowanie Arkadiusza Milika na jednej z warszawskich ulic. Szczególnie że wiedział, iż łamie przepisy na oczach policjantów. Lecz chyba jeszcze bardziej zaskakujące było to, jak bardzo pobłażliwie sprawę potraktowali sami policjanci. W sumie AairaG
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Komentarze (34)
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@inrain88: chyba że ta skandaliczna jazda to się na chodniku odbywa, wtedy pouczenie jest dla każdego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Od dawna mówię, że nie śmiejcie się z Ukraińców czy kacapów pod tym względem, bo nam daleko do Europy zachodniej.
No ale łatwiej poczuć się lepiej pociągając innego w dół.