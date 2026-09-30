Zaskakująco bezmyślne i potencjalnie niebezpieczne było zachowanie Arkadiusza Milika na jednej z warszawskich ulic. Szczególnie że wiedział, iż łamie przepisy na oczach policjantów. Lecz chyba jeszcze bardziej zaskakujące było to, jak bardzo pobłażliwie sprawę potraktowali sami policjanci. W sumie A