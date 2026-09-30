Polskie fabryki zwalniają przez import spoza UE. Pracę stracił co 5 zatrudniony
Import płytek ceramicznych spoza UE wzrósł w ciągu pięciu lat o około 40 proc. W tym samym czasie krajowa produkcja płytek spadła o 16 proc., a zatrudnienie w zakładach o 22 proc. Branża wskazuje na wysokie koszty energii i regulacji w UE oraz konkurencję producentów z Indii, Chin, Turcji i Ukrainy.Skarbiec_Biz
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Komentarze (37)
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Biznesmen ma miliony na koncie - importuje podzespoły z Chin bo taniej, importuje Kolumbijczyków bo taniej - wolny rynek siusiaczki.
Jakiś robol na minimalnej kupuje taniej płytki bo chce się wysrać w tym roku a nie za 5 lat - hurr durr gdzie twój patriotyzm gospodarczy.
Ja osobiście jestem za patriotyzmem gospodarczym - ale pełnym a nie tylko na korzyść zamożniejszych. Skoro na importowany towar z Chin
Gaz + transport
Polska / UE ok. 180-210 zł/MWh plus ETS czyli ok 250-290 zł/MWh
Indie ok. 110-130 zł/MWh
Masz rację nie zamówiłby case, miałby pracę
Nic nie mogą. Winni źli ludzie w innych państwach.