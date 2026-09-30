Spokojnie, rząd już nad tym pracuje, swoją drogą fajnie słucha się jak PIS próbuje jechać po rządzie za ceny pali, od taki Obajtek ostatnio sapał coś do kamery co robi rząd i czego jest tak drogo, a skąd to wie? a no stąd że sam tak robił za rządów PIS ( ͡~ ͜ʖ ͡°) ale o tym już nie mówi.. tylko Tusk zły xD no ale naszczęście ani Pokaż całość