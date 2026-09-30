Miał 91 lat, gdy poszedł do sądu. Dziś kończy 101 lat i może nie doczekać wyroku
101-letni były więzień Auschwitz wciąż czeka na wyrok. Mam wrażenie, że sąd czeka na moją śmierć.anunakirobiawkrzaki
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
101-letni były więzień Auschwitz wciąż czeka na wyrok. Mam wrażenie, że sąd czeka na moją śmierć.anunakirobiawkrzaki
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (11)
najlepsze
W Tokyo jest już jutro? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Niemcy: Ooo! Czyli nie musimy w sądach skazywać ludzi za określenie "Polskie komory gazowe"? W końcu to tylko fikcja i zabieg artystyczny ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Gaśniczaki picrel: