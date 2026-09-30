Gaśniczaki: "KOMORY GAZOWE NIE ISTNIAŁY!! TO ZŁY SPISEG!!"

Niemcy: Ooo! Czyli nie musimy w sądach skazywać ludzi za określenie "Polskie komory gazowe"? W końcu to tylko fikcja i zabieg artystyczny ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Gaśniczaki picrel: