Awarie, ogromne koszty i sfrustrowani sprzedawcy. Ciemna strona systemu kaucyjne
Miliardy oddanych opakowań to tylko jedna strona medalu. Rok od startu systemu kaucyjnego na jaw wychodzą jego słabe punkty: gigantyczne wydatki sieci handlowych, sfrustrowani awariami klienci oraz przemęczeni pracownicy sklepów, na których spadły zupełnie nowe obowiązki.rychu-nalepa
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Komentarze (50)
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@fervi: o ile z całą resztą mógłbym się zgodzić to z tym nigdy w życiu xD przecież to jest droższe niż kupienie gotowca w biedrze po odliczeniu kaucji
- k---a jaki brzydki, no nic najważniejsze że działa
- i tu jest problem. Nie działa
Kasa, która kiedyś lądowała w lokalnym przedsiębiorstwie komunalnym teraz ląduje w spółce córce zachodniej sieci handlowej. Więc wszystko działa tak jak sobie te zachodnie spółki wylobbowały ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@bombel321: Biedny Tusk, nic nie może, wszyscy go blokują.
Oczywiście, osobom w kryzysie niedopicia łatwiej zasnąć.
Tak trzymać. Jeszcze niech kartony po mleku i puszki dodadzą do tego systemu. Jak nie oddaję to chętnie będę oddawał puszki po karmie psa żeby jeszcze bardziej j----o przed sklepem.
za granicom juz dawno działa i wszyscy zadowoleni #bekazlewactwa
dalej głosujcie na lewactwo z #neuropa
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