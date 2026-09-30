I powrót żulerstwa śmieciowego. Do tego smród przed pierdonkami, stracony czas i ten pan co dostawczakiem przyjeżdża po śmieci, a jak otworzy pakę to muchy z całego województwa się zlatują.



Tak trzymać. Jeszcze niech kartony po mleku i puszki dodadzą do tego systemu. Jak nie oddaję to chętnie będę oddawał puszki po karmie psa żeby jeszcze bardziej j----o przed sklepem.