McDonalds wprowadza ruchome ceny ustalane przez AI
McDonalds w USA wprowadza pilotażowy program. AI reststauracji, podłączony do systemu kamer oceni, jak dużo jesteś skłonny zapłacić i na podstawie tego ustali cenę dla ciebie. Wpływ na cenę będą miały ubrania klienta, mikroruchy twarzy, a nawet to, czy przyszedł na randkę. Future is now, old manthorgoth
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Komentarze (86)
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( ͡° ͜ʖ ͡°)
PS. jak ktoś się brzydzi połączenia żul plus jedzenie, to on musi tylko zamówić, odebrać można już samemu :P
@kubako: No tylko, że jak cena jest dynamicznie dobierana na podstawie jakichś kryteriów to nie wiesz ile zapłacisz, więc żul może Cie oszukać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wszystko przemyśleli.