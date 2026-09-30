McDonalds w USA wprowadza pilotażowy program. AI reststauracji, podłączony do systemu kamer oceni, jak dużo jesteś skłonny zapłacić i na podstawie tego ustali cenę dla ciebie. Wpływ na cenę będą miały ubrania klienta, mikroruchy twarzy, a nawet to, czy przyszedł na randkę. Future is now, old man