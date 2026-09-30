Trzecia Droga oszukała studentów. Minęły 3 lata, a płacą tylko więcej
Drożyzna, z którą każdego dnia Polacy muszą się zmagać, dotyka różnych grup społecznych. Wśród nich znaleźli się także studenci, dla których wzrosły, chociażby opłaty za mieszkanie czy akademik. Dla wielu żaków wydatek rzędu 1,5 tys. zł miesięcznie stał się już standardem. Akademik za złotówkę. ToFXMAG
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Komentarze (22)
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@Grubby:
Ciekawe co za rok utworzą.
- dziw się, że partia X nie ma wystarczającej liczby mandatów, by realizować swoje postulaty
PS PiS wygrał wybory. Jak tam idzie realizacja obietnic?
Żeby sytuacja się unormowała po dopłatach potrzebujemy jeszcze 10 lat
Jak czekam aż hydraulik i mechanik będą do mnie dzwonić xd
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