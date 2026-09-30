Drożyzna, z którą każdego dnia Polacy muszą się zmagać, dotyka różnych grup społecznych. Wśród nich znaleźli się także studenci, dla których wzrosły, chociażby opłaty za mieszkanie czy akademik. Dla wielu żaków wydatek rzędu 1,5 tys. zł miesięcznie stał się już standardem. Akademik za złotówkę. To