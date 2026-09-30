zarówno ceny paliw, tak jak inflacja są na rękę rządowi (każdemu)



po co mają cokolwiek z tym robić, skoro

a) protestów nie ma ludzie płacą wszystko się kręci, sondaże się nie zmieniły

b) wyborców ta cena średnio interesuje, interesuje ich wina tuska/kaczyńskiego/nawrockiego



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