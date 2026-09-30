Inflacja w Polsce ponownie nabiera rozpędu
Wrzesień przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen w polskiej gospodarce. Według szybkiego szacunku GUS wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) wzrósł do 4% w ujęciu rocznym. To najwyższy odczyt od czerwca 2025 roku.60groszyzawpis
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Komentarze (47)
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po co mają cokolwiek z tym robić, skoro
a) protestów nie ma ludzie płacą wszystko się kręci, sondaże się nie zmieniły
b) wyborców ta cena średnio interesuje, interesuje ich wina tuska/kaczyńskiego/nawrockiego
divide
https://wyborcza.biz/biznes/7,179190,31109038,trumpflacja.html