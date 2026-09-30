Znany piłkarz wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nagły zwrot
Piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu, natomiast za przekroczenie podwójnej ciągłej kolejne pięć i 200 zł kary. Policjanci nie zdecydowali się jednak na ukaranie piłkarza. Pogawędzili z piratem pół minuty, a potem puścili wolno, bez żadnego mandatu'' - relacjonuje Faktskogg
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Komentarze (53)
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''Według ustaleń "Faktu" parę skrzyżowań dalej piłkarz przejechał przez jedno z nich na czerwonym świetle, za co powinien dostać kolejne 15 punktów karnych. Oznacza to, że kilka minut za kierownicą powinno się dla niego skończyć utratą prawa jady.''
Po prostu nie nadajemy się żeby traktować wszystkich sprawiedliwie
Gdzie tu widzisz presję społeczną, żeby ich nie karać? Bo ja widzę, że presja społeczna jest dokładnie odwrotna.
Jak zwykle prezentujesz urojoną rzeczywistość.
@quiet_stone: problem w tym że w trakcie kontroli one zaczynają spełniać wymagania na rower elektryczny, bo jednym prztyczkiem wyłączasz opcję jazdy bez pedałowania, a mocy też większosć patroli nie ma jak sprawdzić
@Drughi: I tak nieźle, że trafił w przejście...
Co za patałachy xD
@lifapek: Mi policjanci?
Kary to sa dla areczkow a nie dla dla celebrytow
@UjogromemGoNazwali: Ten piłkarz ma na imię Arek ( ͡° ͜ʖ ͡°)