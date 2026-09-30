Jeszcze lepiej:



''Według ustaleń "Faktu" parę skrzyżowań dalej piłkarz przejechał przez jedno z nich na czerwonym świetle, za co powinien dostać kolejne 15 punktów karnych. Oznacza to, że kilka minut za kierownicą powinno się dla niego skończyć utratą prawa jady.''