Kamera z GPS i jeżeli jesteście pewni, że nie przekroczyliście prędkości - nie przyjmować mandatu, kierować sprawę do sądu.



Miałem taką sytuację, tępe uje z komendy nie zauważyły kamery (z przodu i z tyłu).

Sprawa poszła do sądu i mieli tęgie miny na wieść o nagraniu z mojego rejestratora.

Wynik zawyżony o 17km/h (ich pomiar) względem prędkości rzeczywistej.

Kutasy to mało powiedziane.