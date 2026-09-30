Nieoznakowany radiowóz może zawyżyć pomiar. Instrukcja Videorapid 2A mówi wprost
Przeczytaliśmy instrukcję Videorapid 2A używanego w nieoznakowanych radiowozach. Jest w niej kilka zapisów, o których większość kierowców nie ma pojęcia, a które mogą mieć znaczenie przy ocenie pomiaru. Pokazujemy, na co zwrócić uwagę na nagraniu.Nomando
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Komentarze (30)
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@bidzej: Emil Rau już prowadził wojne z tymi badziewnymi urządzeniami od 2013, zmienili urządzenia z badziewnych na słabe, problem pozostał i tyle dzień jak codzień
to jest taka kurtyzana z logiki i rozsądku, że głowa boli.
TEN SAM PIES, KTÓRY DO NIEDAWNA MIERZYŁ ISKRĄ PRZEZ MUSZKĘ I SZCZERBINKĘ ŚCIANĘ I WYCHODZIŁO MU 40KM/H
Ja rozumiem - strzeli kogoś żółty, oznaczony, dobrze ustawiony fotoradar? No sorry misiu, było uważać na drodze a jak przegapiłeś pikanie yanosika, map google, tabliczkę i żółtą fotopułapkę, to albo serio z-----------ś albo nie nadajesz się do jazdy.
Ale ustalanie prędkości dosłownie NA OKO, bo stąd bierze się pomiar? Dobre sobie.
Nie piszę dlatego, że nie masz racji, ale tak mi się skojarzyło z Polską szlachecką
"wygramy choćby w dziesiątym pokoleniu". Szkoda, ale nie pamiętam z jakiej to książki.
@Pangia: co z tego skoro sąd i tak podtrzyma stronę policjantów? Proponuje się przejść kiedyś w sytuacji gdy odmówisz mandatu i zobaczyć jakie fikołki odchodzą na sali.
Ktoś kto wymyślił pomiar w ten sposób, na tak gunwnianym obrazie to kompletny debil.
Jeszcze niech tak zrobią przy niskiej prędkości. A wielkośc ramki też można sobie w buty wsadzić jeśli ustawią pomiar na krótkim dystansie, na takich 50m trudno będzie dostrzec w ciągu kilku sekund zmianę rozmiaru, ale jak by tak zrobili 4x dłużej, to ewidentnie widać że auto się powiększa- popularna sztuczka.
@fervi: Tak, rozdzielczość ma wpływ na pomiar rozmiaru obiektu a to jest częścią pomiaru całościowo.
Miałem taką sytuację, tępe uje z komendy nie zauważyły kamery (z przodu i z tyłu).
Sprawa poszła do sądu i mieli tęgie miny na wieść o nagraniu z mojego rejestratora.
Wynik zawyżony o 17km/h (ich pomiar) względem prędkości rzeczywistej.
Kutasy to mało powiedziane.
dzięki pomiarowi teoretycznemu można wydymać kierowcę
niedawno tu czytałem, że jakiejś babie "zmierzyli" 170km/h a jechała 70. Znaczy to radiowóz jechał 170 de facto.