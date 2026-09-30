Ojciec-bankomat Dziecka nie widzi, ale płacić musi
Alimenty płacę regularnie, ale córki nie widziałem od dwóch miesięcy. Każdy weekend jest odwoływany. Raz dziecko jest chore, innym razem ma urodziny koleżanki albo nagle wyjeżdża. Gdy pytam o szkołę i leczenie, nie otrzymuję odpowiedzi. Mam płacić, ale nie wolno mi być ojcemFixen
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Komentarze (36)
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Córce mówię: znajdź fajnego faceta, wyjdź za niego.
Synowi mówię: żeby ci k... do głowy nigdy taka głupota nie przyszła jak małżeństwo
Taki mamy klimat. Taki mamy system. Tak orzekają sądy w Polsce. Jest jak jest.
Natura
Od tego momentu jesteś niewolnikiem do końca zycia
Moim zdaniem alimenty powinny być do 18 roku życia i koniec.