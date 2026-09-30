Oby jak największą liczba mężczyzn uświadamiała sobie, że trzeba unikać związków, zawsze nosić gumę/kończyć na zewnątrz w coś, co można natychmiast zniszczyć, a obecnie też unikać jakichkolwiek działań wobec bękartów potencjalnej partnerki (bo zaraz wprowadzą alimenty "związku społecznego", gdzie formalna relacja jest niepotrzebna, wystarczy że powiedziało się do Brajanka "siema, młody" 3 razy).