Najbardziej mnie brzydziło, jak kibolstwo jednej z partii politycznych broniło tej psychopatki. To samo było ze szpitalem Południowym i słowach doktora Jędrzejewskiego. Wstydu nie macie i życie byście oddali dla ludzi, którzy mają was głęboko w dupie. Tylko dlatego, że bardziej nie lubicie drużyny przeciwnej i ich kiboli.