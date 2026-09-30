Nie było przesłanek uzasadniających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej
Sąd o "osobistym zaangażowaniu" rzeczniczki W ocenie sądu "całokształt przebiegu zdarzeń, mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej wobec tej rodziny" oraz "machina państwowa i urzędowa została tu, zdaniem sądu, uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia"Thorand
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Komentarze (60)
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"Rzeźnik" praw dziecka.
A jeśli nie - to następnego dnia decyzja premiera o dymisji Szanownej pani od lodów i samosądów.
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@Sabr: a to nie było ty k---o do Pani rzecznik za to, że robiła im zdjęcie, a ona sobie zrobiła z tego intepretację, że wobec dziecka?
@malkontent: i tu się myslisz. One są jak najbardziej reprezentatywne dla całego zbioru lewicowych kobiet.
Monika Horna-Cieślak