BMW ściga rowerzystę po drodze dla rowerów
25 września 2026, przed 19 (czas z nagrania jest przesunięty, była 18:48), Gdańsk, Al. Grunwaldzka 223 i dalej w stronę Sopotkiero_profesjonal
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25 września 2026, przed 19 (czas z nagrania jest przesunięty, była 18:48), Gdańsk, Al. Grunwaldzka 223 i dalej w stronę Sopotkiero_profesjonal
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Komentarze (24)
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Zamiast sprawnie przejechać ten odcinek 40km/h, przejechała go wolniej i w nagrodę jej poczynania obejrzą policjanci w ramach stop agresji drogowej. Do tego
Nie ma dnia, żebym nie był świadkiem krzywych akcji pedalarzy, albo natchnionych dam na vegerowerach. Jedni mają w dupie wszystko świadomie, drugie nie ogarniają nawet czajnika elektrycznego.
Sam na rowerze jeżdżę, autem, a nawet zbiorkomem, więc nie pasuje do żadnej łatki. Staram się zawsze poruszać zgodnie z przepisami, więc uważam, że
Albo rowerzysta uraził dumę sebka z bmw, nie wiemy
Nie możuj. Liczą się fakty. A te są takie, że kierowca bmw robi gnój i mamy to na nagraniu.
A bardziej serio: ciekawe czy zgłoszone na policję, a jeśli tak to jak szybko umorzą.
raz auto wjedzie na sciezke dla pedalarzy i od razu afera i bol d--y ;d