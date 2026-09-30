W serialu Audacity (serial o startupach) pada takie stwierdzenie z ust przedstawiciela firmy samochodowej:



„To się nazywa model biznesowy. Prawda jest taka, że nie sprzedajemy samochodów. Sprzedajemy urządzenia do zbierania danych na kołach, z podgrzewanymi siedzeniami. Samochody są drogie, a dane mają takie marże, że można by przez nie przejechać samochodem.”



I choć to jest tylko serial, to prawda płynąca z tego fragmentu niekoniecznie jest już tylko prawda ekranu ;)