19 z 21 aut wysyła dane firmom trzecim. Tesla łączy się z 34 domenami reklam
Badacze z Northeastern University i Consumer Reports sprawdzili 21 samochodów i 30 aplikacji. Większość aut łączyła się z zewnętrznymi firmami, 13 z reklamowymi domenami Google, a numery VIN z aplikacji GM trafiały do Google, Mety i brokera danych. Czyste były tylko Buick Envista i Mercedes EQS.real_scoria
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Komentarze (28)
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Ktoś na reddicie robił research po koncernach i tylko Porsche zgodziło się na usunięcie modemu internetowego( nie GSM) z auta.
- emisje co02 (c--j mnie to obchodzi)
- wielkosc ekranu (nie jest do niczego potrzebny)
- auto łączy się z c--j wie kim c--j wie po co np :przycisk sos i "serwis" przy włączaniu światła kabinowego, zajebisty pomysł w vagu mieli xD, sie zdziwilem jak na ekranie (nie potrzebnym do niczego ekranie, chyba ze do nawigacji ale i tak trzeba sie
Jak robiłem na dostawie to potrafiłem obskoczyć nieznany adres z pamięci zanim android auto się łaskawie polaczyl a ekran wyświetlił mi 3 komunikaty o tym, że nie moge (ale musze) uzywac go w czasie jazdy, o tym ze mam przestrzegac przepisów i w plastelinie nie ma ludobojstwa xD.
A komunikaty w stylu zapnij
Zresztą jak tylko fura mi się minimalnie zagrzeje to korzystam z pełnego
Popatrz coś się tutaj stało gdy im wytknąłem, że nawet słowa nie napisali o ostatnich praktykach producentów. Mało tego, grono użytkowników nawet przyklasnęło, że to świetnie:
https://wykop.pl/wpis/86875353/hej-francuskie-start-engine-stopaotestuje-oautach-
Czyli ludzie sami nie chcą nawet o tym wiedzieć. Nie interesuje ich to.
Tak "ładnie" opisujecie nowe pojazdy i ciekawostki to może byście łaskawie napisali kilka pięknych artykułów jak po cichu tylnymi drzwiami wprowadzono swego rodzaju dożywotni "abonament" opłacany producentowi za korzystanie z tych pojazdów oraz bycie na łasce
A przepraszam z czym ma się samochód łączyć jak oglądasz na nim YT na wbudowanej przeglądarce? W Tesli jest standardowo zainstalowany YT, Twitch, Netflix, Spotify, kilkanaście gier, etc... no to będą się łączyć z domenami swoich dostawców treści.
Nawet wbudowana nawigacja Tesli
„To się nazywa model biznesowy. Prawda jest taka, że nie sprzedajemy samochodów. Sprzedajemy urządzenia do zbierania danych na kołach, z podgrzewanymi siedzeniami. Samochody są drogie, a dane mają takie marże, że można by przez nie przejechać samochodem.”
I choć to jest tylko serial, to prawda płynąca z tego fragmentu niekoniecznie jest już tylko prawda ekranu ;)