Chciałbym zobaczyć bilans zysków i strat oraz prognozę.

Ile zainwestowaliśmy w ten system?

Ile nas kosztuje jego utrzymanie?

Ile kosztuje nas likwidacja?

Skutki obu scenariuszy (utrzymanie / likwidacja).

Zakładam, że rząd takimi wyliczeniami dysponuje. Przynajmniej powinien. Czy ktoś gdzieś o to rząd zapytał i zweryfikował? Może ktoś z Was wie?