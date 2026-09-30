Prawie połowa Polaków chce likwidacji systemu kaucyjnego. Sklepy liczą straty
44,6 proc. Polaków chce likwidacji systemu kaucyjnego rok po jego wprowadzeniu. Sklepy zwracają uwagę na koszty obsługi i zajętą powierzchnię, a klienci najczęściej narzekają na niedziałające lub pełne butelkomaty. Rośnie jednak liczba korzystających z systemu z 62 proc. w kwietniu do 75 w sierpniuSkarbiec_Biz
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Komentarze (74)
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Ile zainwestowaliśmy w ten system?
Ile nas kosztuje jego utrzymanie?
Ile kosztuje nas likwidacja?
Skutki obu scenariuszy (utrzymanie / likwidacja).
Zakładam, że rząd takimi wyliczeniami dysponuje. Przynajmniej powinien. Czy ktoś gdzieś o to rząd zapytał i zweryfikował? Może ktoś z Was wie?
Jak czytam takie coś to bierze mnie już po prostu zwykła bezsilność.
Ludzkiej głupoty nie przeskoczysz. Jedyne co możesz, to nauczyć się ją wykorzystywać.
Polacy się przyzwyczajają, jeszcze miesiąc temu opór był znacznie większy, ludzie robili filmiki na yt i tiktoka z oburzeniem.
Tak samo było z opłatą cukrową.
Niedługo będzie można podwyższać ceny