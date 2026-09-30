Przemysł muzyczny chce wpisać yt-dlp na unijną listę piractwa
IFPI zgłosiło otwartoźródłowy program yt-dlp do unijnej listy obserwacyjnej piractwa, obok serwisów typu Y2mate. Organizacja narzeka, że narzędzia nie da się usunąć, bo jest open source i ma dużą społeczność. W zgłoszeniu wymieniono z nicków czterech deweloperów z GitHuba. Artykuł po angielsku.real_scoria
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Komentarze (26)
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@------------------: Przecież oni na tym zarabiają gigantyczne pieniądze. Zysk z reklam chociażby nie trafia w próżnie a zasięgi które generują danym artystą też służą do zarobków przy kampaniach marketingowych na przykład.
@Miszczu_wszystkiego: Paradoksalnie to przemysłowi muzycznemu nawet się opłaca żeby ktoś piracił ich muzykę. Bo z jednej strony może tracą na tym, że ktoś nie kupi płyty, dostępu do spotfity itp, ale z drugiej strony to bardzo często jest popularyzowanie artystów i robienie darmowej promocji.
Z czego ja bym wtedy nie ściągał Hołdysa?
A co z producentami kserokopiarek/urządzeń wielofunkcyjnych?
@jednorazowka: już dawno opodatkowani ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A poza tym - jeśli kupno nie oznacza posiadania, to piractwo nie jest kradzieżą.
Jak się staną nierozpoznawalni to zatęsknią za 20 procentami
xD