skończyła się moda i tyle, skończyło się ulgowe traktowanie. Mamy onego w biurze to walimy z onego bekę, gdyby się normalnie zachowywał to nie byłoby szykany a, że serio odpier... takie rzeczy to nikt tego czegoś nie szanuje. Nawet mieliśmy kibel niebinarny :D na szczęście obecnie to składzik na miotły o co też była awantura. Z tego co wiem jest na wylotce, bo ciągle robi jakieś problemy. Raz już w mordę dostał Pokaż całość