Liczba nastolatków identyfikujących się jako LGB spada o ponad jedną trzecią
USA: Według nowych danych Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) liczba młodych nastolatków identyfikujących się jako lesbijki, geje lub osoby biseksualne gwałtownie spadła w ostatnich latach.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Komentarze (56)
najlepsze
Jednak co szkód fizycznych i psychicznych wyrządzono, to ciężko będzie odwrócić.
To wykolejeństwo to wcale nie ideologia, prawda?
#bekazlewactwa
@Milegodniawszystkim: W Argentynie to uznana strategia.
https://www.christian.org.uk/news/man-legally-changes-gender-get-early-retirement/
Dzieciaki kolorowe skarpetki "W majnkrafty" traktują jak g---o dla dzieci, a te większe w "śmieszne wzorki" jako próbę udawania młodych przez starych ludzi.
Z tymi "elgiebetami" to też przecież było wiadomo że moda minie. Gorzej jak ktoś poszedł w