Ludzie mieli kilka lat żeby sobie założyć skrzynkę e-doręczeń, to są jakieś 2 kliknięcia. Wszyscy czekali na ostatni dzień i teraz oburzenie że system nie działa ¯\(ツ)/¯



Jakby poszli pieszo do urzędu i mieli przed sobą kolejkę na kilka tysięcy ludzi to do kogo mieliby pretensje? Też do złego państwa?



A sam system e-doręczeń jest super, nie trzeba biegać po polecone na pocztę.