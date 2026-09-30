Padły e-Doręczenia i CEIDG. Usługi Biznes.gov nie działają! Nie będzie kar po te
Zleć samemu na siebie atak DDoS i nie przygotuj się do niego. Co w przypadku prawdziwych ataków, gdy Państwo nie potrafi przygotować się nawet na dokładnie wyznaczony przez siebie termin?Duperel
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Komentarze (31)
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Jakby poszli pieszo do urzędu i mieli przed sobą kolejkę na kilka tysięcy ludzi to do kogo mieliby pretensje? Też do złego państwa?
A sam system e-doręczeń jest super, nie trzeba biegać po polecone na pocztę.
@Morf: i słusznie bo infrastruktura rządowa to g---o i trzeba o tym głośno mówić.
Tak samo było w czasie wyborów jak padł mObywatel. Też obrońcy rządu pisali że nic się nie stało i "było się przygotować na to że nie będzie działać". No nie, to infrastruktura powinna być skalowalna. Mamy XXI wiek. Każdy większy sklep potrafi to ogarnąć na Black Friday a tutaj