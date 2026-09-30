On takich pierdół dostaje pewnie tyle, że nie zwraca na nie uwagi - tak jak ja nie zwracam na przykład uwagi na ulotki rozdawane na ulicy. Skoro ludzie są w ogólnej swej masie głupi, i się podniecają - w sumie mało istotnym faktem, że ktoś tam: w coś gra, śpiewa, tańczy, popiarduje, to ci hołubieni z tego korzystają.