Robert De Niro dostał w Warszawie talerze. Ktoś je znalazł w second handzie ewatuiteraz ewatuiteraz z ewarszawa.pl dodany: 15 godz. i 25 min temu # warszawa 131 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (131)
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Pewnie dał komuś za darmo, a jaka lepsza opcja?
No magazynu raczej sobie nie wynajmie, więc lepiej komuś dać niż wyrzucić.
@DuchZoliborza: pewnie gdyby w-----l to by nie znaleźli, skoro to jest w secondhandzie dal to randomowi/pracownikowi ktory postanowil to opchnąć
@MilionoweMultikonto: Równie dobrze mogli je wygrzebać ze śmieci... Albo zawinąć z pomocy dla powodzian, której De Niro je przekazał.
Zaskakuje mnie tylko to, że minął zaledwie rok. Chociaż to pozytywna informacja, pokazująca jak sprawnie funkcjonuje rynek i internet. Rozpiera mnie duma na samą myśl o tak zoptymalizowanym procesie redystrybucji śmieci.
To co dla was może być bezcenny czy nie wiadomo jakie to dla osoby celebryckiej to jest 10x prezentów dziennie, tytułów, nazw ulic czy jakichś innych pierdół.
Czekam na hasla typu "Bolesławiec nie ogląda filmów z De Niro"
@odomdaphne5113: sama prawda.
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