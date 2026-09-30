"15-latka i jej ojciec zginęli podczas spaceru. Kierowca usłyszał wyrok"
"Pięć lat więzienia taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Lipsku w sprawie 26-latka, który w Woli Soleckiej (woj. mazowieckie) wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem na wieczorny spacer. W wyniku wypadku zmarł 52-latek i jego 15-letnia córka. Ciężko ranna została 45-letnia kobieta."paramedix
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Komentarze (15)
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@polyghost: po raz kolejny się potwierdza, że w tym kraju jak chcesz kogoś zabić to najlepiej psem albo samochodem.
@Szklanka_Mleka: Zniszczona nawierzchnia i zarządca drogi wprowadza limity prędkości.
W cywilizowanym świecie to działa, wiesz?
PS. Oczywiście to nie powstrzyma tych co NIE MYŚLĄ. Niestety wielu jest ludzi, którzy są debilami i ciekawe czy prawo ogarnie kiedyś, że powinni mieć oni ograniczone prawa, bo nie kumają np. związków przyczynowo-skutkowych o większym złożeniu...
Domagaj sie dalej xDDDD