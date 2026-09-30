Wyraził skruchę więc dostał już nie maksymalny wymiar kary... Problem jest nie tylko w politykach ale też na uczelniach - przez 5 lat tłumaczy się przyszłym prokuratorom i sędziom jak system ma działać i że reszta społeczeństwa jest za głupia aby to zrozumieć. Przede wszystkim ludziom się powtarza że politycy piszą prawo ale oni je zatwierdzają a piszą prawo prawnicy z tych właśnie uczelni! Kobieta traciła córkę i męża a ten niebezpieczny Pokaż całość