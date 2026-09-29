Ja jako ciekawostkę tylko dodam że ta gra wyglada świetnie na steam decku, kiedyś ogrywałem i trzymała stabilne 40 fps ale wyglądała mocno średnio a teraz zdecydowanie poprawili optymalizacje co się ceni. Cyberpunk też dobrze wygląda i świetnie się ogrywa, odkąd zostałem fizycznym robiłem człek nie ma siły siedzieć przed kąkuterem i teraz jak mam grać to tylko wyciągnięty w łóżku z konsolką.