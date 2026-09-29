Wiedźmin 3 właśnie pobił rekord, 11 lat od premiery. Wielki sukces CDP RED
Geralt z Rivii niczym ciepła, darmowa bułeczka. Odświeżony wizualnie Wiedźmin 3: Remaster pobił właśnie rekord.GrimoaldStarszy
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Geralt z Rivii niczym ciepła, darmowa bułeczka. Odświeżony wizualnie Wiedźmin 3: Remaster pobił właśnie rekord.GrimoaldStarszy
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Komentarze (26)
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Sie k---a pozmienialo na tym portalu mocno widze.
@PurpleHaze: Przecież połowa wykopków zniknęła podczas wprowadzenia wykopu 2.0 a teraz pewnie kolejni więc nie ma kto znać starych tradycji.
pamiętamy!
Kultura redaktora naczelnego Spider's Web.
Ludzie z ciekawości odpalili. Najpierw się zobaczyło metalowe włosy.
Potem po dłuższym graniu crash to desktop raz za razem.
Pogadamy za miesiąc.
a rozdali za darmo DLC - w naszych czasach to dobry krok marketingowy
w końcu ta gra ma 10 lat, a statystyki ciągle robi
no i grunt pod 4 przygotują
o CDPR można rózne rzeczy mówić, ale w marketing umieją
@Papilon: sraki, nie spadło przecież do poprzednich wyników, więc twój wywód to inwalida. Wróciło do ponad 60k na samym steamie po 24h, a i tak wiekszosc gra na gogu i konsolach. To, że peak jest 4x wyższy też ci umknęło, co?
Co mnie strasznie odrzuciło to ta nowa dynamiczna kamera. Oddala się, przybliża no w-----a. Na szczęście można ustawić klasyczny widok.