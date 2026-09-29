Zatrudnienie wśród programistów spadło o 20% od 2022 roku
AI Index 2026 ze Stanfordu: zatrudnienie programistów w wieku 22-25 lat w USA spadło o prawie 20% od szczytu z 2022. Co trzecia firma spodziewa się redukcji, najwięcej w działach oprogramowania.BlackpillMonster
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Komentarze (42)
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A na koniec oczywiscie najnozsze widelki, bo "budzet". I na kazdym kroku traktuja cie jak oszusta, bo przeciez "ai pisze kod"
Oh wait. O k---a
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@HabaHabaZutZut: to był w sumie mocny czas "zostań juniorem po bootcampie", a kursy programowania za 15 koła wylewały się z lodówki.
Wzrost o jakieś 80%.
@pyroxar: Masz rację - nie potrzeba klasycznych programistów. To NIE oznacza, że nie potrzeba programistów w ogóle.
To częsty błąd we wnioskowaniu.