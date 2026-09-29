Tak to jest, bo lepiej wysyłać codziennie dwa alerty RCB, że padać będzie, zamiast poinformować przedsiębiorców wcześniej, że trzeba te skrzyneczki mieć od 1 października. Swoją drogą, nic nie grozi jak się nie założy, więc nie wiem o co się zabijają. Na luzie można to sobie zrobić później.