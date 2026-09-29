I tak się żyje w tym kraju :)
#gov #polska #biznes #edoreczenia #queue
Biznes.gov.pl
I tak się żyje w tym kraju :) ~Edit: 7min zamieniło się w 20min, co za serwis obsługuje tę kolejkę xDXcvbnz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
I tak się żyje w tym kraju :) ~Edit: 7min zamieniło się w 20min, co za serwis obsługuje tę kolejkę xDXcvbnz
I tak się żyje w tym kraju :)
#gov #polska #biznes #edoreczenia #queue
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (39)
najlepsze
Jutro na konferencji zamiast się przyznać że Polska ma infrastrukturę z gówna to będą gadać o tym że to rosyjski DDOS ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Treść została ukryta...
Treść została ukryta...
Tacy jesteśmy zachodni już, że nawet naszego języka na polskiej stronie nie używamy.