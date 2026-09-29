Anthropic dziwnie "zachęca" inwestorów. Więcej o zagrożeniach AI niż o finansach
Agencja Reutera, która wraz z dziennikiem "Financial Times" poinformowała jako pierwsza o ostrzeżeniach zawartych w prospekcie firmy, podkreśla, iż w liczącym 261 stron dokumencie 80 stron poświęconych jest zagrożeniom związanym z AI. Tylko 48 stron zawiera informacje o działalności biznesowej.Modernizator_Wykopu
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Komentarze (46)
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troche zalezy to kup nasze akcje
w IPO bo inaczej unicestwie cala
ludzkosc ale ja tego nie chce"
Obłudni i dwulicowi jesteście w EjAj nara!
Kcecie coś z Avonu albo IPO?
Może to AI im wymyśliło taką strategię? Sami pracownicy Anthropica przyznają, że większość pracy wykonują z AI. Jeśli można pisać kod, to tak samo przygotować strategię marketingową lub biznesplan, więc duża szansa, że AI podpowiedziało sposób na przyciągnięcie inwestorów.
A co jeśli jakiś duży model AI wymyślił
- dodatkowo jest to kreowanie narracji, jakoby to modele były odpowiedzialne za różne włamy, które aktualnie robią, nie ludzie ich używający. "to nie my, to bot nam uciekł i wykradł dane, nas nie można sądzić"
- po trzecie primo, ultimo, wyniki finansowe są żadne, od tego też trzeba odciągnąć uwagę. żeby model
I to bez manipulacji (czy z) ich twórców.
Co mnie martwi niestety, ale nic z tym nie zrobimy.
Manipulacja jest konieczna, by zinfiltrować każdy łańcuch wytwarzania dóbr i żeby utrzymać się na rynku przy takich stratach.
Samego google ludzie mogą przestać używać na rzecz chatgpt i Claude a tam jest 300 miliardów dolarów do wzięcia.