- mówi o zagrożeniach, bo ich modele są takie mocne, że przejmą kontrolę nad światem, tylko gupi by nie inwestował

- dodatkowo jest to kreowanie narracji, jakoby to modele były odpowiedzialne za różne włamy, które aktualnie robią, nie ludzie ich używający. "to nie my, to bot nam uciekł i wykradł dane, nas nie można sądzić"

- po trzecie primo, ultimo, wyniki finansowe są żadne, od tego też trzeba odciągnąć uwagę. żeby model Pokaż całość