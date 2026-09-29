Rząd chce 15x więcej kasy z rachunków za prąd. I to wstecz, za kontrakty sprzed
Opłata koncesyjna za wytwarzanie i obrót prądem w górę o 1000%, limit zniesiony, stawki liczone wstecz. Budżet ma dostać 3,5 mld zł rocznie zamiast 228 mln. Zapłaci ten, co zawsze, czyli Ty w rachunku. Mirki, państwo znowu sięga do Waszych kieszeni, tylko tym razem przez gniazdko.shafter
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Komentarze (39)
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Uśmiechamy się :-))) Teraz pora na PiS, a za 4 lata znów PO.
@haohao: Nie ma żadnej podwyżki stawki istniejących podatków, są tylko nowe podatki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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W kraju gdzie mediana wynagrodzeń to 20000 zł miesięcznie.
W Polsce zarabiamy 3 razy mniej ale płacimy za benzynę dwa razy więcej XD
Glosowalem na Pana i czekam
@Chris_Karczynski: Mhm, najłatwiej naobiecywać czegoś poza swoimi kompetencjami, a później zasłaniać się innymi ( ͡° ͜ʖ ͡°)