Miasto po Niemcach. Zielona Góra lato 1945. Szaber, Rosjanie i Niemcy. Pierwsze dni polskiego miasta
Koniec wojny. Pierwsi Polacy przyjeżdżają do Zielonej Góry, niosąc ze sobą traumę wojenną, potężne wspomnienia i nadzieję na rozpoczęcie nowego życia. Na ulicach wciąż są Rosjanie i Niemcy, którzy jeszcze tu mieszkają.lukasz-kazek
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Komentarze (14)
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btw, to wtedy czas przeprowadzić się na Śląsk zanim to sie stanie xD Przynajmniej będą porządne drogi i zarobki w euro <3