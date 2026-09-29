Pierwsi polscy mieszkańcy tych ziem kompletnie nie dbali o te kamienice po Niemcach, bo byli przekonani, że to chwilowa sytuacja - bo to przecież ich ziemia i domy... no i logiczne było, że po nie wrócą. I paradoksalnie teraz po 80 latach i rosnącej popularności skrajnej prawicy AFD mieli poniekąd rację...