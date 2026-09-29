Kryzys w Europie. Polska musi przeprosić się z węglem. Nawet na kilkanaście lat
Konflikt zbrojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi doprowadził nie tylko do drożyzny na stacjach. Ceny gazu niezbędnego u progu sezonu grzewczego w Europie są najwyższe od trzech lat. Sytuacja zmusza kontynent, w tym Polskę, do przeproszenia się z węglem.KapitanTorpedal
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Komentarze (86)
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Sprawdziłem jedną z tych cukrowni, Anklam. Jest zasilana gazem.
Nawet u nas coraz trudniej o zakład z kominem węglowym, niebędący zakładem energetycznym czy koksownią itd.
Zresztą Niemcy razem z Polską to już wyjątki w Unii, dla całej reszty ETS (ten podstawowy) nie jest takim problemem.
@zychtomasz: Dokładnie. Kwestia edukacji prawidłowej metody spalania. Zauważyliście, że eko-terroryści nie walczą ze Słońcem, które przecież wytwarza ogromne ilości zabójczego promieniowania.
Problemem węgla są domowe kotły a nie elektrownie.
@pan_Ropuch: co to jest religia CO2? Mówisz o globalnym konsensusie naukowców że dzięki gazom cieplarnianym jest o 1.5stC cieplej czy?
To czy dopalasz dunkelflaute węglem czy gazem to ma już bardzo małe znaczenie jeżeli chodzi o różnicę CO2
@Donmenello: Te dane są bardzo łatwo dostępne w dzisiejszych czasach. Przytocz to pierdnięcie wulkanu i przytocz emisje CO2 Europy
@ggs-hg: tak, od razu na ośle prowadzonego przez mongoła.. Transport tirem z kopalni opłaca sie na max kilkaset kilometrów, potem rachunek ekonomiczny jest nieubłagany. Na dalsze odległości pociąg, a te jeszcze dalsze droga morska. Tirem co najwyżej mozesz to rozwieść po powiecie.
Tylko czy Węgiel przyjmie przeprosiny?