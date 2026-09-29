Nowe włamanie "Fingerprinta" - ofiarą firma Fakturownia.pl
Otrzymaliśmy wiarygodne informacje wskazujące na to, że "Fingerprint", stojący za włamaniami do dwóch serwisów medycznych, tym razem dobrał się do infrastruktury jednej z największych firm oferujących usługi fakturowania. (...) poinformował nas, że wykradł 6 TB faktur.omicronns
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Ja im zgłaszałem błędy w latach 2023-2024. To samo.
Na swojej stronie w poradnikach bezpieczeństwa - pisali... marketingową papkę a nie poważne podejście do bezpieczeństwa.
No i mamy efekt.
Treść została ukryta...
@Sark: dobry bait
AI?
Treść została ukryta...