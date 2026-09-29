Wymusił pierwszeństwo, został strąbiony i ruszył w pościg
Coś nie pykło i zabrakło koni a co najważniejsze zabrakło mózgu?Czerwone_Stringi
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Coś nie pykło i zabrakło koni a co najważniejsze zabrakło mózgu?Czerwone_Stringi
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (31)
najlepsze
- a w koninie bylem
-gdzie byles ?
- w koninie
- a co tam robiles, przeciez to 3h drogi stad
- a koles mnie strabil i chcialem mu oddac
więc zdecydowanie powinien trafić na obserwację psychiatryczną.