To tak jak ja. Dostaje skierowanie na badanie z dopiskiem PILNE! i lekarza już nie obchodzi, co dalej. Idę do recepcji zarejestrować się do specjalisty a tam baba szuka terminu za 5 miesięcy i to jak się uda, bo pani doktor robi sobie przerwę na święta 2 miesiące i może być za 7 miesięcy. Recepcjonistki to też nie obchodzi, bo innych wolnych terminów nie ma.