Ma niesprawną rękę i skierowanie "na już" z terminem na 2035 rok
Pani Agnieszka uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku którego połamaniu uległy wszystkie kości w jej lewej dłoni. Kobieta przeszła operację w Pile, lecz jej kończyna nadal pozostaje niesprawna. Nadzieją na odzyskanie sprawności miał być zabieg w poznańskim Szpitalu Specjalistycznym... w 2035 roku.TakiTaki
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Komentarze (39)
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Musimy podnieść składkę zdrowotną. ( ͡º ͜ʖ͡º)
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