Ale nie aż TAKI deficyt. To już zaczyna być spiralą zadłużenia, a politycy zamiast ciąć wydatki i starać się zmniejszyć dziurę - radośnie dokładają jeszcze więcej luzu, bo przecież wybory same się nie wygrają.Nie mam najmniejszych wątpliwości, że pisowcy narobili potwornego GNOJU przez absurdalny i debilny program pincyt plusów i równie kretyńskich dopłat do emerytur, ale to nie jest jedyny problem polskiego budżetu.