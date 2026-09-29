Rekordowy deficyt zatwierdzony. Budżet na 2027 rok z 282 mld zł na minusie
Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na 2027 r., po konsultacjach ze stroną społeczną - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie konferencji w Warszawie.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (86)
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Czyli.z.kim?
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Ale nie aż TAKI deficyt. To już zaczyna być spiralą zadłużenia, a politycy zamiast ciąć wydatki i starać się zmniejszyć dziurę - radośnie dokładają jeszcze więcej luzu, bo przecież wybory same się nie wygrają.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że pisowcy narobili potwornego GNOJU przez absurdalny i debilny program pincyt plusów i równie kretyńskich dopłat do emerytur, ale to nie jest jedyny problem polskiego budżetu.
@paul772: bo przekracza wszelkie normy