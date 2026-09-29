wtf

[...]Historia Dawida Kacprzyka wraca za sprawą nowych informacji dotyczących pół miliona złotych, które lekarz przekazał Szpitalowi Południowemu. Jak ustalił „Fakt”, placówka potwierdziła, że pieniądze zostały przez niego wpłacone na jej rachunek. Jednocześnie szpital wcześniej zwrócił mu tę kwotę[...]

to gdzie jest, u kogo, te 500K?



ps. matma is izi, gorzej z chronologią zdarzeń hmm szpital przelewa 500K lekarzowi, a ten zwraca 500K za fałszywe faktury hmm suma zwrotów, operacji 0 ;)