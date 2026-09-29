Pieniądze wpłynęły na konto placówki, ale zostały zwrócone. Teraz szpital pyta o
Nowe informacje w sprawie Dawida Kacprzyka i 500 tys. zł zwróconych Szpitalowi Południowemu. Placówka potwierdziła, że pstarnak
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Nowe informacje w sprawie Dawida Kacprzyka i 500 tys. zł zwróconych Szpitalowi Południowemu. Placówka potwierdziła, że pstarnak
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Komentarze (18)
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( ͡° ͜ʖ ͡°) Czego nie rozumiesz?
Żeby mogł ja zwrócic zeby wszystko ładnie w tv było i prokuratóra niemiała sie do czego przyczepic
1 słowem to była ustawka
Teatr dla gojów
[...]Historia Dawida Kacprzyka wraca za sprawą nowych informacji dotyczących pół miliona złotych, które lekarz przekazał Szpitalowi Południowemu. Jak ustalił „Fakt”, placówka potwierdziła, że pieniądze zostały przez niego wpłacone na jej rachunek. Jednocześnie szpital wcześniej zwrócił mu tę kwotę[...]
to gdzie jest, u kogo, te 500K?
ps. matma is izi, gorzej z chronologią zdarzeń hmm szpital przelewa 500K lekarzowi, a ten zwraca 500K za fałszywe faktury hmm suma zwrotów, operacji 0 ;)
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