To zabawne, że zawsze musi być wzrost sprzedaży i zysków, a nie może być po prostu racjonalny wzrost pokrywający podwyżki kosztów, a dalej utrzymujący zyski na rozsądnym poziomie. Kapitalizm to gowniana chciwość, która nie prowadzi do żadnego rozwoju, tylko wszystko psuje. Zaraz jeszcze wyjdzie, ze w ramach cięcia kosztów będą lecieć na jakości bo za dużo kakao w czekoladzie, a kakao jest drogie. Dużo firm tak robi.