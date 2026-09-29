Lindt obniża prognozy. Konsumenci nie chcą już płacić tak dużo za czekoladę
Droga czekolada zaczyna odstraszać klientów. Lindt & Sprüngli radykalnie obniżył prognozę wzrostu sprzedaży na 2026 rok z 4-6 proc. do zaledwie 0-2 proc. Rok wcześniej sprzedaż wzrosła o 12,4 proc. Powodem słabszej sprzedaży są m.in. podwyżki cen kakao, które odbiły się na popycie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (64)
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https://www.foodandwine.com/lindt-chocolate-class-action-lawsuit-lead-cadmium-8745325
https://www.vice.com/en/article/lindt-admits-its-chocolate-isnt-expertly-crafted-its-actually-full-of-lead/
https://www.lawmonarch.com/lindt-chocolate-lawsuit/
Smacznego
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@ottarpl:do tego w Polsce "polacy uwielbiają promocje", więc czekolada, obok masła, dołączyła do produktów, które mają ceny z du.py i trzeba czekać na promocję i wtedy nagle dwie są taniej niż jedna sztuka poza promocją. Strasznie mnie to u nas irytuje, że trzeba sę w sapera bawić kiedy co jest sens kupić.
Moja ulubiona czekolade zmniejszyli do 50 zamiast 100 gramow.
Tfu na nich.
@kinlej: Kolega widzę nigdy nie był w firmowym sklepie Lego, gdzie w Smyku drzwi obok jest 30% taniej (bez promocji i za te same modele)
@niecodziennyszczon: link? ( ͡º ͜ʖ͡º)