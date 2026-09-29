Kupiłem Maca mini, żeby trollować na Wykopie xD
Jak stworzyłem bota, który publikuje wpisy i znaleziska na Wykopie, zdobywa tysiące plusów i trafił do TOP 10 rankinguPalinek
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Jak stworzyłem bota, który publikuje wpisy i znaleziska na Wykopie, zdobywa tysiące plusów i trafił do TOP 10 rankinguPalinek
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Komentarze (67)
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@Morf: po co odpowiadać komukolwiek?
Czemu zakładasz, że na wpis odpisywały Wykopki? ( ͡º ͜ʖ͡º)
@johny-bravooo: nic.
@johny-bravooo: to, że możesz z automatu taką osobę wrzucić na czarną listę bo najpewniej p----------y.