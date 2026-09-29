Studenci medycyny na UJK idą na wojnę z uczelnią
Studenci zarzucają, że z powodu zaniedbań w procesie kształcenia nie zostali dobrze przygotowani do egzaminu z anatomii. Nie zdali go, co oznacza, że zostaną wydaleni ze studiów. Polecam poczytać zarzuty.bolo2015
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Komentarze (66)
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@bolo2015:
Typowa konowałka jest typowa. Pewnie miała też w tym czasie dyżur ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@paliwoda:
Piszemy "do piątej klasy" ty niepiśmienny, nieokrzesany prymitywie. Liczby zapisujemy zazwyczaj słownie. W dialogach formy słowne są wręcz obligatoryjne, by oddać żywą mowę i dramatyzm.
Poziom lekarzy pozostanie taki sam, zaś przynajmniej będzie ich więcej, co da szansę na obniżkę cen i skrócenie kolejek.
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