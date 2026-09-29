60% odpadu na pierwszym roku przy średniej krajowej 12%, anatomię uczą studenci piątego roku i fizjoterapeuci, a kierowniczka zakładu prowadzi zdalnie z drugiego końca Polski, bo w Słupsku ma zajęcia stacjonarne. Anatomia ma być sitem, nie ma co dyskutować, tylko najpierw trzeba kogoś czegoś nauczyć, zanim się go przez to sito przepuści. A niestacjonarne płatne czesne pewnie wpłynęło bez zarzutów?