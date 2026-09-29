Polacy nie wytrzymują w pracy i masowo biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych
Zdrowie psychiczne coraz mocniej wpływa na rynek pracy, a największą zmorą jest stres. W 2025 roku zaburzenia psychiczne odpowiadały za ponad 34 mln dni absencji chorobowej w Polsce. W ciągu pięciu lat liczba takich dni wzrosła o 23,2%Zoyav
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Komentarze (104)
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@statystyczny_yt: daj linka
@_komentator_: Ooo, fajnie. Rozumiem, że próbowałeś?
Może po prostu te osoby, co tak robią - chodzą od miesięcy czy lat na terapię i mają to potwierdzone, nie sądzisz?
Lobby psychiatrów/psychologów/terapii ma się dobrze.
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to jest urlop z 80% wynagrodzenia, łatwo dostać, nieweryfikowalne, a nawet pracodawcy potem bardziej sie boją zwolnić takiego