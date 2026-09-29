W zachodnich fimach jakies wellness, wszyscy mili, ciagle ktos mysli, zeby ci bylo spoko. U zony w polskim januszexie jak robia remont biura i zamykaja parking dla pracownikow to ich problem, jak dadza beneficik to taki na 15 pln miesiecznie, ciagle cisnienie i traktowanie z gory - chyba nic dziwnego, ze ludziom psycha siada, bo ceny rosna i pracowac trzeba.