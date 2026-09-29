900 osób straci pracę. Niemiecki BOSH ogłasza zwolnienia
Branża motoryzacyjna w Europie przeżywa trudny okres. Problem nie dotyczy tylko firm produkujących samochody, ale także wszystkich przedsiębiorstw, które związane są z tym segmentem gospodarki. Problemy zaczynają się nawarstwiać, a wraz z nimi pojawiają się zwolnienia. Bosch zapowiedział, że zlikwidFXMAG
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Komentarze (20)
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Zwolnienia w IT: AI mordo, to przez AI!
halo czemu nikt nic nie kupuje no kupujcie
@Invalidadressbrowser: Podobnie kłuje w oczy jak często wrzucane PORSHE ( ͡° ͜ʖ ͡°)