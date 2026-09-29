Najważniejsze to zlikwidowanie hodowli takich psów, a przydało się 90% handlarzy zamknąć bo to sieje tylko patologie i psiarstwo na osiedlach. Jak ktoś będzie chciał psa to weźmie z schroniska, wtedy też by rozwiązało problem z utrzymywaniem psów w schroniskach. Hodowle fretek zlikwidowano dla dobra zwierząt ale hodowle i sprzedaż psów po 10k to już nie