Odbiór agresywnych psów - mamy wyniki ankiety sejmowej! 79% popiera
Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w ustawie, które mają umożliwić odbiór niebezpiecznych psów. 79% ankietowanych zdecydowanie popiera projekt. W komentarzach pojawiały się propozycje usypiania takich osobników, nie zabrakło również osób, które broniły losu niebezpiecznych psów.stop_agresji_psow
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Komentarze (25)
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Na wsiach kiedyś było tak że jak pies ugryzł to kołek w łeb i w 0,5h z kopaniem dołka było po sprawie.
Dzisiaj za przeproszeniem p--------y się z tymi agresywnymi bydlakami jakby to było jakieś wyjątkowe dobro społeczne!