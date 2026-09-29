Opracowali lek na raka 20 tys. razy silniejszy niż dotychczas
W laboratoriach Uniwersytetu Northwestern zespół badaczy pod kierunkiem prof. Chada A. Mirkina opracował coś, co może przynieść przełom w leczeniu nowotworów. A chodzi o nową formę znanego leku chemioterapeutycznego, wielokrotnie silniejszą, łatwiej rozpuszczalną i jednocześnie mniej toksyczną dla oczosnekiss
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Komentarze (27)
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@chlopiec_kucyk:
Z resztą to nie jest tak że jest albo/albo te terapie można łączyć lub przechodzić z jednej w drugą jeśli efekty nie są zadowalające
To będzie 20 tysięcy razy droższy niż dotychczasowe leki.