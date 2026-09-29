rosja prowadzi wojne od prawie 5 lat-deficyt 4% pkb, bolanda mowi co 5 godzin ze jest 20. gospodarka swiata zeby ktos przypadkiem nie zapomnial, prowadzi wojne z ruskimi agentami, ewentualnie co kilka tygodni patrzy jak jakis dron sie rozbija w lesie-deficyt 7% pkb.