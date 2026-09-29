Rząd zatwierdził ustawę budżetową na 2027 rok.
Mowa o ustawie budżetowej, która zakłada dochody na poziomie niecałych 700 mld zł i znacznie wyższe wydatki sięgające niemal 978 mld zł.buont666
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Mowa o ustawie budżetowej, która zakłada dochody na poziomie niecałych 700 mld zł i znacznie wyższe wydatki sięgające niemal 978 mld zł.buont666
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Komentarze (66)
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Wiadomo za rok wybory
@staryjednaknowy:
A po wyborach trzeba obiecać więcej żeby być lepszym niż poprzednicy.
@RealBakman: Na chwilówkach tez można jakiś czas bardzo dobrze żyć ( ͡º ͜ʖ͡º)
@fraciu: xDDDD
@piterek: i skończy im się koryto, jednak sami mówili, że 500+ to był ich pomysł, a teraz na PiS zwalasz. PiS zwaloryzował 500+? xD
Komentarz usunięty przez autora
( ͡° ͜ʖ ͡°)
(Strona społeczna nie ma prawa weta)
I to mi się podoba konsultacje były - wymógł spełniony ( ͡~ ͜ʖ ͡°)