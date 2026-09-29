Co to za brednie w opisie. Mercosur to porozumienie celne, które określa limity importu z mniejszym cłem lub jego brakiem. Te limity dla całej EU to ułamek samej polskiej produkcji rolnej. A umowa ta otwiera rynek tez dla polskiego rolnictwa.



Za AI: Cały unijny kontyngent Mercosur odpowiada ilościowo około 6,8% polskiego rocznego skupu drobiu.



A sprzedaż niemieckich samochodów to spora część naszej gospodarki, bo produkujemy bardzo dużo dla niemieckiego automotive.