Zdziwieni? TSUE odrzucił wniosek Polski w sprawie Mercosur
Sprzedaż niemieckich samochodów w Ameryce Południowej jest ważniejsza niż bezpieczeństwo, wynikające z własnej produkcji żywności na kontynencie. Jeśli wybuchnie wojna albo jakaś epidemia i światowe dostawy się załamią, zdziwimy się jak przy cowidzie, że w Europie nie mamy nawet produkcji maseczek.ZobaczLink
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Komentarze (41)
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Za AI: Cały unijny kontyngent Mercosur odpowiada ilościowo około 6,8% polskiego rocznego skupu drobiu.
A sprzedaż niemieckich samochodów to spora część naszej gospodarki, bo produkujemy bardzo dużo dla niemieckiego automotive.
@H_Moody: jednak w sumie włoskich i francuskich koncernów to już nie ma, to są grupy już międzynarodowe
Natomiast skrajnej lewicy(PiSom, Konfederacjom, Komunistycznej Partii Polski etc) wyraźnie przeszkadza że zwyczajny Polak będzie miał tańszą żywność.
Obłęd, kompletne szaleństwo!
@Karol-Mlot-na-lewactwo: w teorii będzie tańsza
proponuej złożyć CV do stana
@o_sile_nie_prosze_bo: jednak to też setki tysięcy ton emisji, a same statki to setki ton ważą, a to wszystko, abyś miał mięso z Ameryki Płd. Planeta już to znosi xD