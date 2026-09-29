Taka prawda. Dla kobiet z krajów trzeciego świata, to jak się traktuje cieżarne kobiety w Europie, to luskus, o którym mogą tylko pomarzyć u siebie. Moja żona z Nigerii jest zszokowana tym, że polskie kobiety nie chcą mieć dzieci mając takie warunki do dyspozycji.