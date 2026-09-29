Polska wymiera najszybciej w Europie. To katastrofa demograficzna
GUS ocenia, że przemiany demograficzne w Polsce przebiegają szybciej niż w innych krajach europejskich. W latach 2005-2025 udział osób w wieku co najmniej 65 lat wzrósł w Polsce aż o 8 pkt proc., najbardziej spośród wszystkich krajów UE. W ciągu 20 lat kraj stracił ok. 2 mln mieszkańców.Skarbiec_Biz
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Komentarze (71)
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Taka prawda. Dla kobiet z krajów trzeciego świata, to jak się traktuje cieżarne kobiety w Europie, to luskus, o którym mogą tylko pomarzyć u siebie. Moja żona z Nigerii jest zszokowana tym, że polskie kobiety nie chcą mieć dzieci mając takie warunki do dyspozycji.
@tutajsiemylisz: Zakaz aborcji XDXD
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@tutajsiemylisz: To proste. Drukowanie kasy na potęgę, zadłużanie się i przyjmowanie emigrantów. Tak się dzieje na zachodzie.
Komentarz usunięty przez autora
@tutajsiemylisz: Albo jest bardzo bogaty i z palcem w dupie może dzieciakom zapewnić start w życiu na poziomie Kacprzyka. Tylko w takim przypadku ma sens posiadanie teraz dziecka.
@tutajsiemylisz: szkoda tylko, że rządzący znaleźli sobie świetny sposób na ten problem, poprzez import ludzi z 3 świata. Jako bonus tacy, jeszcze będą na nich głosować, więc sytuacja win-win dla rządów.
Może nie Polaków, ale ważne, że u rządzących i prezesów będzie zgadzał sie hajs w kieszeni...
PA-TO-LO-GIA