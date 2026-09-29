Akcja służb w sprawie Collegium Humanum. Zatrzymano kilkanaście osób
Na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób - poinformowali śledczy. Chodzi o sprawę dotycząca Collegium Humanum.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (30)
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@tomizas: owszem. Ale czemu rośnie wykładniczo im bardziej w prawo?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnia_Biznesu_i_Nauk_Stosowanych_%E2%80%9EVarsovia%E2%80%9D
Możesz mi wyjaśnić co w tym takiego pilnego?
Na zajęciach ten oszust pojawił się osobiście tylko 2 razy a zastepował go współpracownik z Młodzieży Wszechpolskiej.
Umiarkowany konserwatyzm.jpg - zawsze się troche oszukuje
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/krzysztof-bosak-i-collegium-humanum-tak-mialy-wygladac-jego-studia/7y4qrv2
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