Polska motoryzacja obrywa. Zatrudnienie najniższe od 9 lat
Branża motoryzacyjna na Starym Kontynencie przeżywa trudne momenty. To samo dzieje się w Polsce, gdzie w wielu sektorach produkcja spada, a liczba zwolnień przybywa - wynika z raportu przygotowanego przez AutomotiveSuppliers.pl. Poziom zatrudnienia w pierwszym półroczu 2026 roku spadł do tego, któryFXMAG
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Komentarze (67)
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@locos_: Polska produkuje cała masę podzespołów dla niemieckich producentów.
Zresztą się wam mówiło za każdym razem jak cieszyliście ryje że niemieckie koncerny podupadają. Teraz oczywiście zdziwienie że się dzieje dokładnie to co się wam mówiło (nie pierwszy raz, ale refleksji to i tak nie wywoła, aby tam któryś pomrzyczą wam na tiktoczku).
https://wykop.pl/link/8021511/polska-motoryzacja-obrywa-zatrudnienie-najnizsze-od-9-lat/komentarz/138798915/ta-polska-motoryzacja-lol-polska-to-jest-izera-ma-sie-dobrze-management-wyzszego-szczebla-ssie-hajs-o-jakim-ludzie-moga-se-tylko-pomarzyc#138800757
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Dlaczego tylko autmotive ma być pod ochroną?
Całą elektronikę w domu, w tym komputer to skąd masz?
@vanvolf:
Pomijam już zmuszanie nas do kupowania aut elektrycznych przez powstanie durnych przepisów, dopłacanie do aut elektrycznych przy ich zakupie i straszenie o zaprzestaniu możliwości rejestracji aut spalinowych po 2035 roku.
@andrzej67: może zakład na żeraniu powinien był w latach 90 produkować auto technologicznie nowsze niż z lat 60?
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