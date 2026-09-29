Polska motoryzacja oberwała jak zamknięto zakłady na Żeraniu i inne w Polsce. Teraz wszyscy obrywamy, bo Unia wymyśliła co musi mieć auto, aby mogło być wyprodukowane, a nie interesuje ich, że są to drogie zabawki, które się psują.

Pomijam już zmuszanie nas do kupowania aut elektrycznych przez powstanie durnych przepisów, dopłacanie do aut elektrycznych przy ich zakupie i straszenie o zaprzestaniu możliwości rejestracji aut spalinowych po 2035 roku.