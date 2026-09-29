Premier Mateusz Morawiecki też domagał się ograniczania zysków przez spółki Skarbu Państwa. W 2022 roku sama Komisja Europejska zaproponowała nałożenie 33-procentowego podatku od zysków nadzwyczajnych na spółki z sektora ropy, gazu, węgla i rafinerie. Punktem odniesienia miała być nadwyżka zysku prz