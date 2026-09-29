PIS obciążył podatkiem od nadzwyczajnych zysków JSW w 2023r. Złamał konstytucję?
Premier Mateusz Morawiecki też domagał się ograniczania zysków przez spółki Skarbu Państwa. W 2022 roku sama Komisja Europejska zaproponowała nałożenie 33-procentowego podatku od zysków nadzwyczajnych na spółki z sektora ropy, gazu, węgla i rafinerie. Punktem odniesienia miała być nadwyżka zysku przairaG
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Komentarze (21)
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Zrobił to PiS w 2023 - Wg opozycji wtedy to bylo złe i niedobre.
Teraz chcą zrobić to samo, ale z uśmiechem.
Klasyczny POPiS. Kto potem będzie chciał inwestować w takim kartonie, gdzie jak za dużo zarobisz to cię dojadą?