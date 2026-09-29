Obywatelskie ujęcie pijanego i agresywnego kierowcy na krajowej jedynce
51-letni obywatel Ukrainy był pijany. Nie współpracował z mundurowymi. Był agresywny, wulgarny i opryskliwy. #ukrainianfatigueGriev
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51-letni obywatel Ukrainy był pijany. Nie współpracował z mundurowymi. Był agresywny, wulgarny i opryskliwy. #ukrainianfatigueGriev
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Komentarze (87)
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I pomyśleć, że kiedyś Polacy rzeczywiście się masowo nabierali na wpisy jak ten poniżej:
Serio pytam, bo oni swoich przeklenstw praktycznie nie mają i większość jest albo z ruskiego, albo z naszego podwórka. Taka sobie ciekawostka.
@qciek: "idi nahuj" na przykład.