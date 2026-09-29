27 września wieczorem wybuchł pożar domu mojej koleżanki Ani. Ania samotnie wychowuje dwóch synów w wieku 6 i 10 lat. Kilka lat temu nagle zmarł jej mąż. Mimo bardzo trudnej sytuacji własnymi siłami dokończyła budowę domu i dopiero niedawno udało jej się w nim zamieszkać z dziećmi.

Teraz spotkał ich kolejny cios. Pożar sprawił, że dom wymaga odbudowy i remontu, a rodzina potrzebuje również podstawowych rzeczy, żeby móc wrócić do normalnego życia.

Znam Anię osobiście, dlatego pozwalam sobie prosić Was o pomoc i nagłośnienie tej zbiórki.

W pomoc włącza się również lokalna społeczność. Organizowany będzie festyn charytatywny oraz kiermasz ciast pod kościołem, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ani i jej dzieciom.

Zbiórka na odbudowę domu: https://pomagam.pl/kc9pfg

Jeśli możecie dorzućcie choć kilka złotych. Jeśli nie możecie pomóc finansowo, samo wykopanie i udostępnienie znaleziska również bardzo pomoże dotrzeć ze zbiórką do większej liczby osób.