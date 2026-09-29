Półtora roku więzienia - taki wyrok wydał Sąd Rejonowy w Radomiu wobec byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance (pow. radomski). Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny.