Zastraszała pracowników, była szefowa DPS ma trafić do więzienia
Półtora roku więzienia - taki wyrok wydał Sąd Rejonowy w Radomiu wobec byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance (pow. radomski). Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny.Emerald84
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