Niespójna, nielogiczna, wzajemnie się wykluczająca.
Zespół biegłych powołany do sprawy wypadku Sebastiana Majtczaka nie zostawił suchej nitki na ekspertyzie dr. inż. Łukasza Gila zamówionej przez obronę.lyncz
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Zespół biegłych powołany do sprawy wypadku Sebastiana Majtczaka nie zostawił suchej nitki na ekspertyzie dr. inż. Łukasza Gila zamówionej przez obronę.lyncz
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Komentarze (10)
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Pewnie jakby policjant był oskarżony to każda bzdura zostałaby przyjęta.
Doktorzyna Łukasz Gil na zamówienie wysmażył opinię, która miała uderzyć w ofiary. Ojej, cóż za zaskoczenie w dykcie.
Do tego megaloman, który swoją JDG nazwał Centralne Biuro Ekspertyz Sądowych Łukasz Gil. XD
Dojazdówka mu w te jego pi@rdolety.