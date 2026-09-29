Krupa to jest kozak-maślarz. Ten gość to chodzące nieporozumienie. Prawie 30 lat rządów Forum Samorządowego. Facet nie ogarnia ani MPZP ani uchwały krajobrazowej. Udaje teraz twardziela żeby pokazać że on zawsze był z mieszkańcami nawet jak nie był bo był z deweloperami. Dla mnie najgorsze jest to, że ten następny po nim jest jeszcze słabszy i ogarnia tylko zajęcia z WFu.