"Jak Katowice same prosiły się o kontrowersyjny wieżowiec"
"Gdy inwestor pozoruje dialog, ratusz pręży muskuły, choć niewiele może, a architekt zamienia się w komiwojażera. Witajcie w polskim mieście."paramedix
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"Gdy inwestor pozoruje dialog, ratusz pręży muskuły, choć niewiele może, a architekt zamienia się w komiwojażera. Witajcie w polskim mieście."paramedix
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Komentarze (55)
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Istniejąca zabudowa musi powoli ustępować rosnącym budynkom
@random_acc_vikop: żebyś sie przypadkiem nie zdziwił jak się okaże, że ten wieżowiec Ci zabierze część światła słonecznego to wtedy cena Twojej nieruchomości pójdzie prędzej w dół.
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@Pawel993: miejsca parkingowe też?
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@MoszeRotszyld: myślałem, że tam jest jakaś infrastruktura krytyczna albo coś, serio to są wjazdy do czegoś co nie istnieje?
@vacu: komary nie dolatują
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