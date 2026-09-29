Gwiazda MMA, kradzione auta i podpalenie. Ujawniamy kulisy głośnej sprawy
"Zastrzelcie mnie, strzelajcie, kur..." krzyczał do policjantów Mamed Ch. Tak bronił znajomego, który pomagał mu w handlu kradzionymi samochodami z Czech. Bardzo niska cena, niepełne albo fałszywe dokumenty i szybka odsprzedaż - według nieprawomocnego wyroku, gwiazdor sportów walki, był intensywniKapitanTorpedal
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Komentarze (80)
najlepsze
on jego brat czy tam kuzyn
raz czeczen always czeczen
Treść została ukryta...
Przecież to jest śmiech na sali...
Deportować wszystkich Czeczenów z Europy ASAP.
Ciekawe czy do amerykańskiego policjanta z bodycamem byłby taki wygadany.